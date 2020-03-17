Volkswagen поднял цены на модели Polo, Tiguan и Touareg

Бестселлеры немецкой марки на российском рынке стали дороже, что выяснили специалисты «Цена Авто», которые продолжают вести мониторинг цен на новые авто.

В ходе исследования было зафиксировано удорожание трех моделей Volkswagen – Polo, Tiguan и Touareg. Меньше всего прибавил в цене седан Polo, у которого комплектации стали дороже на 17 тыс. рублей.

Tiguan подорожал на 40 тыс. рублей, а Touareg – на 90 тыс. руб.

Теперь стоимость седана варьируется от 716 900 до 1 033 900 рублей, кроссовер Tiguan в минимальной комплектации обойдется в 1 579 000 рублей, а в максимальной – в 2 729 000 рублей.

Что касается стоимости Volkswagen Touareg, то она варьируется от 3 699 000 до 5 259 000 руб.