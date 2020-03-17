Land Rover разрабатывает платформу для недорогих и компактный моделей

Упоминания о том, что британская компания выпустит недорогой компактный внедорожник, появились еще в прошлом году.

Также сообщалось о скором выходе модели, которая внешне будет напоминать Defender.

По сути это будет удешевленная версия последнего, однако были данные, что платформу для новинки возьмут от того же Defender.

Теперь же зарубежные журналисты выяснили, что Land Rover разрабатывает новую платформу для недорогих и компактных моделей.

Это будет алюминиевая платформа с технологиями основы для Defender. Другие подробности о проекте пока неизвестны.