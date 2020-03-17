Исследование, проведенное специалистами в России показало, что каждая пятая машина в стране меняет владельца в течение года.
Каждый пятый автомобиль в РФ перепродают в течение года
17.03.2020 18:54
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К выводу, что почти каждый пятый автомобиль (19,6%) в РФ перепродают в течение года пришли эксперты «Авто.ру».
Еще 3,8% машин продают в три раза чаще. Те машины, которые продаются в течение года, обычно остаются в регионе, где были проданы впервые, 18% сменили регион два раза, а 1% более трех раз.
Также исследование показало, что объявлений от частных продавцов на сайте появляется 67,5%, тогда как 18% пришлось на дилеров.
Каждый четвертый россиянин боится за свою жизнь при продаже машины
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