Ранее компания публиковала официальные изображения экстерьера и интерьера автомобиля, а также были раскрыты некоторые особенности.
Премьера нового Kia Sorento пройдет онлайн в Facebook
16.03.2020 22:28
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Премьерный показ нового Kia Sorento должен был пройти в начале марта на автосалоне в Женеве, но в связи с отменой последнего многие производители провели анонсы онлайн.
Некоторые компании только собираются представить свои новинки и в их числе оказалась и Kia, которая анонсировала презентацию нового Kia Sorento онлайн в Facebook 19 марта в 14.30 по московскому времени.
Известные подробности об автомобиле публиковали ранее. Остается добавить, что в Европе продажи кроссовера запланированы на лето, а позднее он доберется и до российского рынка.
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