Житель Ярославля продает новую «Оку» почти без пробега 

Объявление о продаже ВАЗ-1111 «Оки», которая имеет пробег всего 200 км, появилось на сайте «Авто.ру», а продают ее в Ярославле.

По заявлению продавца, автомобиль простоял в гараже. Выставленный на продажу экземпляр был выпущен в 2002 году. За него продавец просит 220 тыс. рублей.

Под капотом машины установлен 749-кубовый двухцилиндровый двигатель с карбюратором.

Его мощность составляет 33 лошадиных силы, а в качестве трансмиссии используется 4-ступенчатая механика.