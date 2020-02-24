Редкий полноприводный ВАЗ-21099 выставлен на продажу

Объявление о продаже модели ВАЗ-21099 «Виктория» появилось на сайте «Авито». Такой автомобиль ранее создавали с использованием агрегатов от хэтчбека Volkswagen Golf Syncro и других моделей ВАЗ.

В целом модель была переднеприводной, но при необходимости автоматически может включаться задняя ось.

Несмотря на изменения в техническом плане, внешне «Виктория» отличалась от ВАЗ-21099 только шильдиками.

В свое время за переделку просили около 6,5 тыс. долларов минимум, поэтому таких автомобилей существует несколько экземпляров.

Выставленный на продажу экземпляр был выпущен в 1997 году, и за него продавец просит всего 53 тыс. рублей.

При этом отмечается, что трансмиссия автомобиля требует ремонта, чтобы машина снова стала полноприводной.