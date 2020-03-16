Теперь компания Kia готовит серийную версию модели Sonet. Новый кроссовер Kia Sonet заметили во время тестирования по дорогам Индии.

Модель имеет плотный камуфляж, но при этом ожидается, что его дизайн мало чем будет отличаться от прототипа.

Уже известно, что его моторная гамма будет представлена бензиновыми и дизельными моторами объёмом от 1,0 до 1,6 литра.

Система привода будет исключительно на переднюю ось. Серийная сборка кроссовера будет организована на новом заводе компании в Индии детом этого года.

Индийской сборки автомобили планируют поставлять на другие рынки.