Эксперт рассказал, когда лучше продать подержанный автомобиль

Автомобильный эксперт и партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто пообещал с журналистами Newinform и дал совет, когда лучше всего продавать свой автомобиль.

По словам Моржаретто, в 2020 году из-за ситуации с курсом рубля очень легко невыгодно продать подержанную машину, поэтому он призывает не торопиться и чуточку подождать.

Если ранее лучшим периодом для продажи называли весну, то теперь россиян призывают не торопиться.

Также эксперт напомнил, что сейчас есть огромное количество способов продать машину с пробегом, начиная от дилеров или агрегаторов, и заканчивая продажей знакомым.