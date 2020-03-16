Автомобильный эксперт и партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто пообещал с журналистами Newinform и дал совет, когда лучше всего продавать свой автомобиль.
Эксперт рассказал, когда лучше продать подержанный автомобиль
16.03.2020 09:49
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По словам Моржаретто, в 2020 году из-за ситуации с курсом рубля очень легко невыгодно продать подержанную машину, поэтому он призывает не торопиться и чуточку подождать.
Если ранее лучшим периодом для продажи называли весну, то теперь россиян призывают не торопиться.
Также эксперт напомнил, что сейчас есть огромное количество способов продать машину с пробегом, начиная от дилеров или агрегаторов, и заканчивая продажей знакомым.
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