Опубликовали первые изображения кроссовера Volvo XC100

Недавно стало известно, что автопроизводитель Volvo готовит к выходу два новых кроссовера , одним из которых будет флагманская модель.

Уже известно, что флагман будет носить название Volvo XC100, но никаких других подробностей не раскрывается.

Сейчас флагманом компании является кроссовер ХС90, который и стал основой для рендерных изображений, подготовленных порталом «Колеса.ру».

ХС100 будет намного больше, чем ХС90, но при этом, ожидается, что в плане дизайна кардинальных изменений не произойдет.

Сейчас известно, что Volvo XC100 готовят как конкурента моделям Mercedes-Benz GLS и BMW X7.