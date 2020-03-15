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Опубликовали первые изображения кроссовера Volvo XC100

Новости
15.03.2020 23:31
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Недавно стало известно, что автопроизводитель Volvo готовит к выходу два новых кроссовера, одним из которых будет флагманская модель.

Уже известно, что флагман будет носить название Volvo XC100, но никаких других подробностей не раскрывается.

Сейчас флагманом компании является кроссовер ХС90, который и стал основой для рендерных изображений, подготовленных порталом «Колеса.ру».

ХС100 будет намного больше, чем ХС90, но при этом, ожидается, что в плане дизайна кардинальных изменений не произойдет.

Сейчас известно, что Volvo XC100 готовят как конкурента моделям Mercedes-Benz GLS и BMW X7.

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