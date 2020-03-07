Volvo выпустит два новых кроссовера – C40 и XC100

Один из них будет полноценным флагманом, тогда как второй получит купеобразный кузов.

Volvo выпустит два новых кроссовера, где XC100 станет полноценным флагманским внедорожником, а С40 это будет кросс-купе.

Первым будет представлен купеобразный кроссовер, который по сути станет версией компактного ХС40. Презентация этого кросс-купе состоится во второй половине будущего года. Уже известно, что в новинке будет установлена полностью электрическая установка.

Компания планирует ежегодно продавать порядка восьми тысяч кросс-купе в год. Что касается роскошной флагманской модели ХС100, то ее создадут на платформе от ХС90, за счет чего компания сможет сэкономить на разработке и выпуске автомобиля.

Уже известно, что флагман окажется на 18 см длиннее и на 13 см шире, чем соплатформенник. Конкурентами этой новинке называют Mercedes-Benz GLS и BMW X7, презентация ее состоится только во втором полугодии 2023 года.