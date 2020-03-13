Бюджетные версии Kia Seltos скоро поступят в продажу

Kia Seltos летом начнут предлагать в доступных версиях — Classic и Comfort, в которых уже установят 1,6-литровый базовый мотор и механическую коробку передач.

Предварительно цена базовой версии корейского кроссовера составит 1,1 млн рублей.

Напомним, сейчас в дилерских центрах Seltos предлагается с 2,0-литровым агрегатом и вариатором, привод можно выбрать как передний, так и полный.

«Паркетник» доступен в комплектациях Luxe, Style, Prestige и Premium, а самая дешевая версия стоит от 1,35 млн рублей. Напомним, Kia Seltos производится в России на заводе «Автотор» в Калининграде.