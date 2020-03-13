Kia Seltos летом начнут предлагать в доступных версиях — Classic и Comfort, в которых уже установят 1,6-литровый базовый мотор и механическую коробку передач.
Бюджетные версии Kia Seltos скоро поступят в продажу
13.03.2020 23:07
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Предварительно цена базовой версии корейского кроссовера составит 1,1 млн рублей.
Напомним, сейчас в дилерских центрах Seltos предлагается с 2,0-литровым агрегатом и вариатором, привод можно выбрать как передний, так и полный.
«Паркетник» доступен в комплектациях Luxe, Style, Prestige и Premium, а самая дешевая версия стоит от 1,35 млн рублей. Напомним, Kia Seltos производится в России на заводе «Автотор» в Калининграде.
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