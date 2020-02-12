Новый компактвэн будет предназначен для индийского рынка, а его выход должен состояться очень скоро.

Kia построит новый компактвэн на базе кроссовера Kia Seltos, причем новинка будет предложена в семиместной модификации.

Новинка может быть представлена в этом году в качестве прототипа, а уже в 2021 году запланированы его продажи.

Длина новинки должна составить 4 500 мм, а расстояние между осями будет 2 610 мм. Предполагается, что моторная гамма компактвэна будет представлена теми же силовыми установками, что и кроссовер Kia Seltos.

К слову в России на этот автомобиль недавно были объявлены все цены. Его выход на рынок должен состояться уже в марте.