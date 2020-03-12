Несколько опрошенных экспертов уже заявили, что грядет неизбежное удорожание новых автомобилей на рынке в ближайшее время.

Виной тому становится ситуация с ценами на нефть и ослабление рубля.

Несколько опрошенных журналистами «Известий» экспертов, уверены, что автомобили в РФ могут подорожать на 10% из-за ослабления рубля.

При этом 10% это называют максимальное удорожание, тогда как некоторые уверены, что стоимость увеличится в среднем от 5 до 10%.

Недавно «АвтоВАЗ» и «Рено» уже предупредили о возможной корректировке цен на свои автомобили.

Впрочем, изменение цен на нефть и ситуация с рублем не единственный фактор, который повлияет на корректировку стоимость, ведь еще на рынок давит эпидемия коронавируса, из-за которой многие автопроизводители вынуждены срочно искать новых поставщиков на замену китайским.

Поставщики из Китая не могут вовремя доставлять детали или комплектующие в связи с тем, что заводы приостановлены, либо работают не на полную мощность.