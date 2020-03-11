В Госдуме призвали АвтоВАЗ не повышать цены на авто

Недавно представители «АвтоВАЗа» рассказали, что в компании допускают изменение стоимости на автомобили в большую сторону по нескольким причинам.

В числе таких причин назвали обвал рубля, снижение стоимости нефти и удорожание комплектующих некоторые субпоставщиков.

Между тем, депутат Госдумы Михаил Емельянов прокомментировал ситуацию журналистам iReactor и призвал АвтоВАЗ не повышать цены на авто.

По его словам целесообразным будет заморозить цены, а это позволит немного снизить темпы снижения продаж автомобилей.