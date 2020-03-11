В компании сообщили о начале производства автомобилей 2020 модельного года, которые будут доступны с прежними комплектациями, но небольшими изменениями.
В России начали выпускать обновленный Mitsubishi Outlander
11.03.2020 14:20
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При этом ценники автомобиля не изменились и варьируется от 1 709 000 до 2 138 000 рублей в зависимости от комплектации.
В обновленного Mitsubishi Outlander для российского рынка стала доступна система полного привода S-AWC с управляемым вектором тяги во всех версиях кроссовера с полным приводом.
В салоне автомобиля появилась новая генерация мультимедийной системы Connect с поддержкой Car Play и Android Auto с восьмидюймовым экраном.
Второй ряд сидений теперь имеет более мягкие и комфортные сидения, а еще улучшили боковую поддержку.
Кроме этого, все полноприводные варианты теперь имеют электрорегулировку поясничной опоры сиденья водителя c диапазоном 22,5 мм.
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