В России начали выпускать обновленный Mitsubishi Outlander

В компании сообщили о начале производства автомобилей 2020 модельного года, которые будут доступны с прежними комплектациями, но небольшими изменениями.

При этом ценники автомобиля не изменились и варьируется от 1 709 000 до 2 138 000 рублей в зависимости от комплектации.

В обновленного Mitsubishi Outlander для российского рынка стала доступна система полного привода S-AWC с управляемым вектором тяги во всех версиях кроссовера с полным приводом.

В салоне автомобиля появилась новая генерация мультимедийной системы Connect с поддержкой Car Play и Android Auto с восьмидюймовым экраном.

Второй ряд сидений теперь имеет более мягкие и комфортные сидения, а еще улучшили боковую поддержку.

Кроме этого, все полноприводные варианты теперь имеют электрорегулировку поясничной опоры сиденья водителя c диапазоном 22,5 мм.