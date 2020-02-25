Российский офис компании Mitsubishi сообщил, что теперь кроссовер и внедорожник будут доступны со встроенной мультимедийной системой «Яндекс.Авто».

Mitsubishi Pajero Sport и Outlander получили «Яндекс.Авто» и будут доступны для покупки в следующем месяце.

Мультимедийная система будет устанавливаться на заводе в Калуге, и ее получат версии Intense+ и Instyle модели Outlander, а также Pajero Sport в комплектации Instyle.

Напомним, что среди функций «Яндекс.Авто» есть стриминговый сервис музыка, навигатор, «Яндекс.Браузер», а еще есть возможность управления голосом с помощью помощника «Алиса».

Как отмечают в компании, появление «Яндекс.Авто» никак не скажется на стоимости автомобилей.

«Яндекс.Авто» стала доступна для подержанных автомобилей.