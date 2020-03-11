Все модели компании Suzuki подрожали в России

В феврале компания Suzuki переписала цены в большую сторону на все свои автомобили официально представленные в России.

Изменение стоимости машин марки заметили специалисты сайта «Цена Авто». Больше всего прибавил в цене внедорожник Jimny.

Его комплектации стали дороже на 50 тыс. рублей, и теперь цены варьируется от 1 489 000 до 1 699 000 рублей. Модели SX4 и Vitara стали дороже на 20 тыс. рублей.

Стоимость SX4 стартует от 1 369 000 рублей, а максимальная комплектация предлагается за 1 799 000 рублей.

Кроссовер Vitara в базовом исполнении оценен от 1 269 000 рублей, а топовый вариант предлагают за 1 799 000 рублей.