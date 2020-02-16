Suzuki представила 7-местный кроссовер Suzuki XL7

Новый кроссовер с семью посадочными местами в салоне был представлен для азиатских рынков, где будет представлен под возрожденным названием XL7.



Презентованная модель имеет достаточно скромные габариты: 4 450/1 775/1710 мм.

Ее моторная гамма будет представлена полуторалитровым бензиновым двигателем, мощность которого составит 105 лошадиных сил.

В паре с силовой установкой будет работать пятискоростная механика или четырехступенчатый автомат. Система привода будет только на переднюю ось.

За дополнительную плату 7-местный кроссовер Suzuki XL7 будет оснащен системой запуска двигателя с кнопки, мультимедийной системой с сенсорным экраном, мультифункциональным рулем и климат-контролем.

О стоимости о комплектациях производитель обещает рассказать в марте.