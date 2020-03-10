BMW отзывает в РФ 35 автомобилей BMW 6-Series Gran Coupe

Росстандат 10 марта объявил о проведении на территории РФ новой отзывной кампании, в рамках которой на сервис отправят автомобили немецкой марки.

Отзывными стали 35 автомобилей BMW 6-Series Gran Coupe, реализованных в стране в период с апреля 2013 года по август 2016 года.

В указанных автомобилях требуется повторное закрепление высоко посаженного фонаря стоп-сигнала в центральной области.

Если этого не сделать, то есть вероятность во время движения на высокой скорости полностью сорвать фонарь стоп-сигнала.

Владельцы отзывных автомобилей получат уведомления о необходимости посетить ближайший сервисный центр для проведения работ.