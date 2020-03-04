Обновленный логотип уже имеется на прототипе Concept i4, представленном накануне.
BMW обновила свой фирменный логотип
04.03.2020 11:09
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BMW обновила свой фирменный логотип, который сохранил круглую форму, но при этом в нем нет заливки внешнего круга и отличается шрифтовое начертание букв.
Нынешний логотип компания использует с 1997 года, поэтому было принято решение его обновить.
В результате новый логотип переоформили и сделали немного схожим на то, что использовался в 1963 году.
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