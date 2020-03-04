BMW обновила свой фирменный логотип, который сохранил круглую форму, но при этом в нем нет заливки внешнего круга и отличается шрифтовое начертание букв.

Нынешний логотип компания использует с 1997 года, поэтому было принято решение его обновить.

В результате новый логотип переоформили и сделали немного схожим на то, что использовался в 1963 году.