BMW представила электрокар BMW i4

3 марта немецкая компания провела официальную премьеру нового электромобиля, который, как заявили в компании будет конкурентом Tesla Model 3.



Новинка представляет собой четырехдверное Gran Coupe и имеет купеобразный кузов. В производство ее должны отправить в следующем году.

В экстерьере автомобиля можно отметить большую фальшрадиаторную решетку, камеры вместо боковых зеркал, особые колесные диски.

В салоне новинки будет изогнутый экран, где левая часть предназначена для виртуальной панели приборов, а правая для мультимедийной системы.

Также в интерьере практически не использовались физические кнопки. Что касается силовой установки, то она получила отдачу 530 лошадиных сил, а аккумулятор имеет емкость 80 киловатт-часов.

Заявленный запас хода составляет 600 км, а разгонится электрокар за четыре секунды до первой сотни.

Отдельно в компании отметили, что у нового BMW i4 есть особенность – его звучание, которое разрабатывали специалисты BMW IconicSounds Electric совместно с голливудским композитором Хансом Циммером.