Специалисты выяснили, что Ravon снизил цены на свои автомобили в России, а именно R2, Nexia R3 и R4.

Как известно, бренд Ravon полностью покинет российский рынок, а на смену этому бренду придет «Шевроле», о чем сообщалось ранее.

Снижение стоимости моделей Ravon указывает на то, что марка распродает складские запасы. Так, хэтчбек Ravon R2 стал дешевле на 7-9 тыс. рублей во всех комплектациях, а седан Nexia R3 обойдется на 28-49 тыс. рублей дешевле.

Прежней осталась стоимость только топовой комплектации. Ravon R4 продается по цене на 13019 тыс. рублей ниже, чем ранее.