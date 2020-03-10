В Узбекистане подорожали местные автомобили

Компания официально переписала ценники на машины, которые стали выше на 15-20%. При этом отмечается, что последний раз стоимость менялась в большую сторону в 2018 году, однако тогда подорожали только Lacetti и Damas.

А вот цены на Nexia, Spark и Cobalt не увеличивались несколько лет.

Теперь же в Узбекистане подорожали все машины UzAuto Motors, а объясняют это тем, что предприятие стало плательщиком НДС.

При этом отмечается, что инфляция и другие факторы в этом повышении не заложены, то есть машины, хоть и подорожали, но их продают дешевле, чем экономически обосновано.