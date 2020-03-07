Новую Opel Mokka X заметили во время тестовых испытаний

Новое поколение модели тестируют в Швеции в условиях низких температур.



Opel Mokka X после смены поколений будет основана на платформе EMP1, которая уже используется в моделях Opel Corsa, Peugeot 208 и DS3 Crossback.

Ее моторная гамма будет представлена не только обычными ДВС, но и полностью электрической силовой установкой.

По предварительным данным, последняя получит 134 лошадиных сил мощности, а запас хода составит 300 км.

Как сообщается, в Европе новая Opel Mokka X появится в продаже в следующем году.