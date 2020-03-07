Большинство автомобилей премиального бренда стали дороже на 1,6-2,9%.
Lexus переписал цены почти на все свои модели в России
07.03.2020 22:43
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Как сообщили специалисты сайта «Цена Авто» стоимость поменялась у 17 из 18 представленных моделей Lexus. Ценники не изменились только у UX 250h.
При этом две модели в начальной комплектации подешевели и это ES200 и UX200, которые стали дешевле на 216-391 тыс. рублей.
Другие автомобили наоборот подорожали, а прибавка составила 56 тыс. рублей минимум, тогда как некоторые комплектации моделей стали дороже на 184 тыс. рублей.
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