Toyota и Lexus в России получили противоугонные идентификаторы

Японские автобренды Toyota и Lexus в текущем году все свои модели защитят микрочипами, которые позволят сократить, а возможно даже полностью исключить угоны автомобилей.

Специальная маркировка уже есть на Camry и RAV4 российской сборки, а также ее можно встретить на Lexus ES.

До конца года все модели марок получат специальные метки, которые будут расположены по всему кузову.

На этих метках будет специальный PIN-код, который можно причитать с помощью специального оборудования или под микроскопом, но для этого метку нужно будет отсоединить от кузова автомобиля.

Метки будут располагаться в особых местах, причем карта их нанесения засекречена.

Через метку можно будет узнать всю историю автомобиля, даже если на нем будет неоригинальный VIN-номер.

Избавится от всех меток тоже будет невозможно, так как их будет около 10 000 тысяч.

Метка позволит получить всю информацию, включая цвет интерьера, дату производства и подробную комплектацию.