Hyundai Creta стала самым популярным кроссовером в РФ в феврале

Накануне АЕБ опубликовала отчетные данные по продажам новых автомобилей за февраль.

Также были названы и самые востребованные модели авто, а теперь собрали самые популярные автомобили в сегменте кроссоверов.

Бессменным лидером сегмента по-прежнему остается кроссовер Hyundai Creta, реализованный в количестве 6 636 экземпляров, что на 9% больше.

Второй результат оказала модель японской марки Toyota RAV4. Ее объёмы продаж составили 3 684 ед., что в два раза превышает результат февраля 2019 года.

В тройке лидеров расположился Volkswagen Tiguan с показателем 2 924 ед., а это на 19% больше.

Следом за ним казались еще Nissan Qashqai и LADA 4×4 – 2 608 (+26%) и 2 246 ед. (-15%).

В десятке самых продаваемых кроссоверов в РФ в феврале еще оказались: KIA Sportage (2192 ед., -11%), Mitsubishi Outlander (2047 ед., +6%), Renault Duster (2043 ед., -15%), Nissan X-Trail (1986 ед., -14%) и Renault Kaptur (1747 ед., -10%).