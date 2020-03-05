В России Kia Rio в феврале обошел в продажах LADA Vesta

АЕБ сегодня опубликовала отчет по продажам новых автомобилей в России за февраль. Наряду с этим были названы и самые продаваемые автомобили.

LADA Granta в феврале осталась бестселлером российского рынка с результатом 9 559 проданных единиц.

На втором месте с результатом 8 367 реализованных автомобилей оказался «Киа Рио», а следом за ним в списке самых продаваемых числится Лада Веста, реализованная в количестве 8 107 ед.

Если Гранта показала отрицательную динамику, то продажи Рио и Весты в прошлом месяце выросли. В первую пятерку вошел Хэндай Крета, который остается лидером сегмента кроссоверов и седан Солярис.

Объёмы продаж этих автомобилей составили 6 636 и 4 453 ед. За пределами первой пятерки оказался седан «Фольксваген Поло» (3 966 ед.), «Тойота РАВ-4» (3 684 ед.), «Фольксваген Тигуан» (2 924 ед.), Лада Ларгус (2 790 ед.) и Рено Логан (2 657 ед.).

Авторынок России в феврале вернулся к падению.