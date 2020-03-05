Ассоциация европейского бизнеса опубликовала отчетные данные по продажам новых автомобилей за февраль.

В отчётный период на российском авторынке было реализовано 119 173 новых автомобиля. То есть авторынок России в феврале вернулся к падению, которое составило 2,2%.

Лидером на рынке по-прежнему остается «АвтоВАЗ» с результатом 25 002 проданных Лад, что на 7% хуже. На второй строчке располагается бренд KIA с показателем 17 107 ед., а это на 4% хуже.

Третий результат в феврале показала компания Hyundai. Ее объёмы продаж составил 14 368 ед., что на 1% меньше.

В первую пятерку входят Renault и Toyota с показателями 10 123 (+19%) и 8 239 ед. (+17%) соответственно.

Еще в десятке самых продаваемых автобрендов оказались: Volkswagen (7518 ед., +2%), Nissan (5725 ед., -7%), Skoda (5200 ед., -12%), ГАЗ (3816 ед., -1%) и Mitsubishi (3303 ед., -9%).