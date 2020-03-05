Ford анонсировал полностью электрический Ford Transit

Американская компания представит полностью электрическую версию коммерческого автомобиля, который должен появится на рынке США в 2022 году, говорится в сообщении пресс-службы компании.



Предполагается, что его премьерный показ состоится в конце 2021 года. Ранние тестовые прототипы Ford Transit уже замечали на тестах, а теперь разработку такого варианта подтвердили в компании, опубликовав первое изображение.

Электрический Ford Transit, а точнее его выход станет одним из этапов новой программы, которая рассчитана на три года.

В проект инвестировано 11,5 млрд долларов. В рамках этого проекта уже выпустили электрический Mustang Mach-E.

Сейчас известно, что коммерчески автомобиль в новой модификации будет предлагаться в нескольких версиях, включая варианты с высокой крышей и длиннообразную версию. Другие подробности пока не раскрывают.