Немецкий автопроизводитель начинает реализацию своего плана, в рамках которого планируется сокращение расходов, в том числе и за счет невостребованных моделей, пишет Autonews.
Mercedes-Benz начнет сокращать свой модельный ряд
05.03.2020 09:35
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Журналисты ссылаются на информацию члена директором концерна Daimler Маркуса Шефера.
По его словам компания начинает сокращать свой модельный ряд, а также планируется снизить число платформ и силовых установок.
Первыми из модельного ряда исчезнут кабриолет и купе Mercedes-Benz S-класса. Также с производства и продаж уберут пикап Mercedes-Benz X-класса, о чем ранее уже сообщалось.
Этот автомобиль не оправдал ожиданий компании и пользуется низким спросом. Еще есть информация, что с производства снимут и автомобиль В-класса.
Все сэкономленные средства будут направлены на разработку новых электрокаров, гибридов и систем автономного управления.
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