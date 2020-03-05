Mercedes-Benz начнет сокращать свой модельный ряд

Немецкий автопроизводитель начинает реализацию своего плана, в рамках которого планируется сокращение расходов, в том числе и за счет невостребованных моделей, пишет Autonews.

Журналисты ссылаются на информацию члена директором концерна Daimler Маркуса Шефера.

По его словам компания начинает сокращать свой модельный ряд, а также планируется снизить число платформ и силовых установок.

Первыми из модельного ряда исчезнут кабриолет и купе Mercedes-Benz S-класса. Также с производства и продаж уберут пикап Mercedes-Benz X-класса, о чем ранее уже сообщалось.

Этот автомобиль не оправдал ожиданий компании и пользуется низким спросом. Еще есть информация, что с производства снимут и автомобиль В-класса.

Все сэкономленные средства будут направлены на разработку новых электрокаров, гибридов и систем автономного управления.

Mercedes-Benz представил обновлённый E-класс.