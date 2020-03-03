Mercedes-Benz презентовал обновленный E-Class



Отличается E-Class от предшественника новыми бамперами, решеткой радиатора, иной крышкой багажника и оптикой. При этом еще предложат пакет с названием Avantgarde Line, в котором предложат дополнительные хромированные элементы.

В вариантах AMG появится более агрессивный обвес, другая решетка радиатора, а патрубки выхлопной системы будут круглыми. В салоне заменили физические кнопки на сенсорные, а еще предложат два экрана, которые в зависимости от версии получат диагональ 10,25 или 12,3 дюйма.

В мультимедийной системе будет поддержка голосового управления и технология дополненной реальности. К тому же в салоне будут еще и модернизированные сидения с регулировкой и массажем.

Что касается новых систем, то обновленный Mercedes-Benz E-Class теперь будет иметь полуавтопилот, позволяющий ездить в автоматическом режиме, но при условии, что водитель будет придерживать рулевое колесо, чтобы в экстренных ситуациях взять управление на себя.

Также появились и другие новые система безопасности и помощи водителю. Что касается моторной гаммы, то она представлена 4 и 6-цилиндровыми установками с отдачей от 156 до 367 л.с.

Дизельная линейка получила ДВС мощностью от 161 до 330 л.с. На основе бензиновых и дизельных моторов предлагают гибридные установки, которые работают с 9-ступенчатой автоматической КП.

Система привода будет на заднюю или обе оси. Mercedes-AMG E 53 будет приводиться в движение трехлитровым турбомотором. Его мощность составляет 435 л.с. при 520 Нм крутящего момента.

С ним работает 22-сильный электродвигатель. Система привода будет на все колеса, а КП тоже 9-ступенчатая.

В продажу обновлённый E-Class поступит летом этого года и будет представлен седаном и универсалом, тогда как купе, кабриолет и удлиненная версия появятся позднее.