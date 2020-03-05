Презентация должна была состояться в рамках отмененного Женевского автосалона 3 марта, но Toyota отложила премьеру нового кроссовера на базе Yaris на неопределённый срок, пишет Automotive News ссылаясь на собственные источники.
Toyota отложила премьеру нового кроссовера на базе Yaris
05.03.2020 08:37
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Напомним, что автошоу отменили из-за угрозы распространения коронавируса, хотя некоторые производители все-таки посетили выставку, где провели онлайн-презентацию, опубликовав на официальных каналах видео.
Что касается новинки от японской компании, то ее презентация перенесена на несколько недель или даже месяцев.
Пока известно, что новый кроссовер создадут на платформе GA-B, которая является компактной модификацией глобальной TNGA и используется в модели Yaris.
У автомобиля будет полный привод, а это редкость для машин подобного сегмента. Выпуск новинки должны организовать на предприятии во Франции.
В компании считают, что уже к 2025 году этот кроссовер будет занимать 30-процентную долю в общих продажах компании в Европе.
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