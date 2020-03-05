Koenigsegg представила свой новый гиперкар Gemera

Презентация гиперкара состоялась в павильоне Palexpo, в котором должна была пройти автомобильная выставка в Женеве, но ее отменили из-за короновируса.

Koenigsegg Gemera получил просторный салон, в котором с высоким комфортом размещаются четыре человека, причем в гиперкаре есть еще багажное отделение, но оно небольшое — всего 200 литров.

По словам руководителя Koenigsegg Кристиана фон Кёнигсегга, Gemera это автомобиль нового класса, который сочетает в себе особенности гиперкара при этом способен взять на борт четыре человека.

В движение гиперкар Gemera приводится гибридной силовой установкой мощностью 1700 лошадиных сил.

Вся силовая система состоит из трех электрических моторов суммарной мощностью 1100 лошадиных сил, и двухлитрового ДВС с 600-сильной отдачей.

С такой силовой установкой гиперкар до первой «сотни» разгоняется за 1,9 сек, а через 20 сек. автомобиль преодолеет отметку в 400 км/ч.

На электрической тяге гиперкар способен проехать до 50 км., а в гибридном режиме запас хода Gemera составляет 1000 км.

Koenigsegg выпустить всего 300 ед. Gemera, но когда выйдет первый серийный экземпляр пока неизвестно.



