В России объёмы выпуска модели Skoda Rapid будут сокращены, из-за нехватки комплектующих.
Volkswagen сокращает производство в Калуге лифтбека Skoda Rapid
04.03.2020 11:15
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Сборка лифтбека осуществляется на предприятии в Калуге, которое столкнулось с проблемой в поставках задних фонарей.
Их поставщик привозит фонари не только в Россию, но и другие страны мира, а их сборка осуществляется на заводе в Индии.
Как выяснилось, на предприятии произошел пожар в связи с чем временно поставки прекращены.
В результате Volkswagen снизил планируемые объёмы производства Skoda Rapid на март. Отмечается, что это никак не связано с коронавирусом.
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