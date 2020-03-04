Volkswagen сокращает производство в Калуге лифтбека Skoda Rapid

Сборка лифтбека осуществляется на предприятии в Калуге, которое столкнулось с проблемой в поставках задних фонарей.

Их поставщик привозит фонари не только в Россию, но и другие страны мира, а их сборка осуществляется на заводе в Индии.

Как выяснилось, на предприятии произошел пожар в связи с чем временно поставки прекращены.

В результате Volkswagen снизил планируемые объёмы производства Skoda Rapid на март. Отмечается, что это никак не связано с коронавирусом.

Озвучена дата продаж нового Skoda Rapid в России.