Volkswagen тестирует новый кросс-купе Tiguan X

Немецкий автопроизводитель разработал не только обновление для обычного кроссовера, но и создал купеобразную версию модели.

Обычный кроссовер Tiguan будет представлен совсем скоро, а между тем готовится и кросс-купе Tiguan X.

Под таким названием будет предлагаться купеобразный кроссовер модели в Китае.

В целом, кроме формы кузова, кросс-купе получит те же дизайнерские решения, что и обычный автомобиль. В нем появится новый передний и задний бамперы, решетка радиатора, а также фары.

В линейке двигателей изменений не ожидается и она, как и обычного кроссовера, будет представлена моторами объёмом от 1,4 до 2,0 литра.

Стоит отметить, что кросс-купе Tiguan X станет не единственным у марки в этом году, так как скоро в Китае появится и купеобразный Tayron X.

Фотошпионы засняли обновленный кроссовер Volkswagen Tiguan.