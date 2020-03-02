Новая Hyundai Sonata получила удлинённую версию

Такая модификация предназначена для китайского рынка, где она уже анонсирована.



Hyundai Sonata нового поколения получила удлиненную на 50 мм колесную базу, а общая длина седана составит 4 955 мм.

Удлиненная Hyundai Sonata будет иметь ряд отличий от европейского варианта в плане оформления салона, где появится объединенная под одним стеклом приборная панель и экран мультимедийной системы.

На центральном тоннеле появится сдвижная шторка, которая скрывает расположенные под ней подстаканники.

К тому же управление климатом будет осуществляться за счет сенсорной панели. Линейка двигателей модели представлена турбированным 1,5-литровым агрегатом.

Его мощность составит 170 лошадиных сил, а работает он в паре с 7-ступенчатой роботизированной КП.

Также будет доступен и двухлитровый 140-сильный ДВС, с которым будет работать 8-скоростной автомат. О стоимости автомобиля информации пока нет, но известно, что в продаже он появится в мае.

Седан Hyundai Sonata с базовым мотором появился в России.