Седан Hyundai Sonata с базовым мотором появился в России

Hyundai в России начала продажи восьмого поколения седана Sonata с базовым двухлитровым 150-сильным мотором.

За новую для российского рынка версию корейского седана в дилерском центре придется заплатить от 1 499 000 руб. Еще компания предлагает «четырехдверку» со 180-сильным 2,5-литровым ДВС.

Базовый 150-литровый мотор развивает 192 Нм крутящего момента, и он работает с 6-ступенчатым «автоматом».

Силовой агрегат восьмому поколению Sonata позволяет от 0 до 100 км/ч разгоняться за 10,6 сек.

Двухлитровый мотор предлагается в комплектациях Classic, Comfort, Style. Во всех этих версиях установлена светодиодная оптика, парктроники и мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным экраном.