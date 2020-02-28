Электрический кроссовер Audi e-Tron сертифицирован в России



Немецкая марка подготовила на модель документ ОТТС, который позволяет ей начать продажи автомобиля. В Одобрении типа транспортного средства указано, что новинка выйдет в единственной версии 55 quattro.

В этом кроссовере будет силовая установка с двумя электромоторами. Мощность того, что располагается на передней оси составляет 192 л.с., а второй выдает 234 л.с.

Суммарная отдача составляет 408 л.с. Запас хода составит 436 км по циклу WLTP.

В списке оснащенности будет парктроник, климат-контроль, а за дополнительную плату предложат проекционный дисплей, адаптивный круиз-контроль, а также ряд систем безопасности и помощи водителю.

Заряжать Audi e-tron оказалось дороже, чем заправлять дизельный Q7.