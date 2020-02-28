КамАЗ выпустил модуль автономного управления автомобилем

Новый проект отечественной компании носит название «Аватар» и представляет собой мобильный модуль автономного управления автомобилем.

Как рассказали в компании, этот модуль устанавливается на крышу, и с его помощью машина превращается в беспилотник.

Условием для использования Аватара является наличие в машине автоматической КП, электронной педали акселератора, электронной тормозной системы и электроусилителя руля.

Все агрегаты, как отмечается, должны иметь поддержку удаленного управления через автомобильную CAN-шину.

Разработка нового модуля велась с 2018 года, а теперь его тестирование проходит на КАМАЗ-43118. В дальнейших планах производителя оснастить систему квадрокоптером, который поможет в составлении карты местности и будет позволять производитель оцифровку.

КамАЗ допускает возможность слияния с «Соллерсом».