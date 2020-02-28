Новый проект отечественной компании носит название «Аватар» и представляет собой мобильный модуль автономного управления автомобилем.
КамАЗ выпустил модуль автономного управления автомобилем
28.02.2020 19:50
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Как рассказали в компании, этот модуль устанавливается на крышу, и с его помощью машина превращается в беспилотник.
Условием для использования Аватара является наличие в машине автоматической КП, электронной педали акселератора, электронной тормозной системы и электроусилителя руля.
Все агрегаты, как отмечается, должны иметь поддержку удаленного управления через автомобильную CAN-шину.
Разработка нового модуля велась с 2018 года, а теперь его тестирование проходит на КАМАЗ-43118. В дальнейших планах производителя оснастить систему квадрокоптером, который поможет в составлении карты местности и будет позволять производитель оцифровку.
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