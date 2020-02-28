КамАЗ допускает возможность слияния с «Соллерсом»

Чуть более недели назад стало известно, что КамАЗ и Соллерс могут создать альянс.

При этом тогда было известно, что эта возможность только рассматривается и окончательное решение будет принято до конца года.

Ситуацию с созданием альянса прокомментировал журналистам генеральный директор «КамАЗа» Сергей Когогин.

По его словам рассматривается не только возможность создания альянса, но даже допускается возможность слияния или обмена активами с «Соллерсом».

Также было сказано о возможности выпуска нового легкого коммерческого грузовика «Компас» от «КамАЗа» на предприятии Соллерса в Елабуге.