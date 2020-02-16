Решение о создании альянса будет принято до конца года.
КамАЗ и Sollers могут создать совместный альянс
16.02.2020 11:25
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О планах двух компаний создать альянс стало известно журналистам «Ведомостей».
Им представитель КамАЗа подтвердил информацию, тогда как представители Соллерса комментировать информацию не стали, а источник сообщил, что вопрос прорабатывается.
До конца года КамАЗ и Sollers могут создать совместный альянс. Сейчас рассматривается несколько вариантов, в том числе даже слияние бизнеса.
Есть данные, что идея создать альянс принадлежит вице-премьеру Юрию Борисову и представителям Минпромторга.
Ford Sollers просят поторопиться с продажей завода во Всеволожске.
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