Решение о создании альянса будет принято до конца года.

О планах двух компаний создать альянс стало известно журналистам «Ведомостей».

Им представитель КамАЗа подтвердил информацию, тогда как представители Соллерса комментировать информацию не стали, а источник сообщил, что вопрос прорабатывается.

До конца года КамАЗ и Sollers могут создать совместный альянс. Сейчас рассматривается несколько вариантов, в том числе даже слияние бизнеса.

Есть данные, что идея создать альянс принадлежит вице-премьеру Юрию Борисову и представителям Минпромторга.

Ford Sollers просят поторопиться с продажей завода во Всеволожске.