Раскрыты подробности о рестайлинговом Lada Largus

Предположительно уже в конце года обновленный Ларгус может появится в продаже, тогда как его серийная сборка запланирована на осень.

Не исключено, что модель после рестайлинга выйдет на рынок в начале 2021 года. Журналистам «Российской газеты» удалось выяснить некоторые подробности об изменениях в модели, которая носит заводское обозначение FL (Facelift).

Как ожидается, Lada Largus будет приведен в соответствии с корпоративным стилем, а значит он получит как минимум переднюю часть, выполненную в Х-стиле.

Выштамповок сбоку в машине не будет, так же как и не изменится пятая дверь. Если в экстерьере кардинальных изменений не будет, то вот салон автомобилю приписывают полностью новый, где появится передняя панель в стиле Дастера, черные декоративные молдинги, новые сидения, подлокотники, руль, комбинация приборов, блок климатической установки, а мультимедийная система будет такая же, как в Xray Cross.

Среди дополнительных опций могут предложить камеру заднего вида, а также задний и передний парктроники.

Также опциональным станет обогрев лобового стекла, а еще будут датчики дождя и света. В техническом плане изменений не ожидается.

Премьерный показ обновленного Ларгуса ожидается в рамках Московского автосалона в августе 2020 года.

Обновлённый Lada Largus отправили на зимние тесты в Якутию.