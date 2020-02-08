Обновлённый Lada Largus отправили на зимние тесты в Якутию

Тогда стало известно, что выпуск опытных образцов состоялся еще в январе и в этой партии были фургон и два универсала.

Теперь появились сообщения, что обновленный Lada Largus отправили на зимние тесты в Якутию. Наряду с этим стало известно о том, что недавно на заводе выпустили еще несколько экземпляров модели.

К сожалению никаких подробностей об изменениях пока нет.

Официальная премьера обновленного фургона и пассажирского универсала ожидается в рамках Московского автосалона в августе.