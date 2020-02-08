1 февраля сообщалось, что на предприятии «АвтоВАЗа» собрали первую опытную партию обновленного Lada Largus.
Обновлённый Lada Largus отправили на зимние тесты в Якутию
08.02.2020 16:17
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Тогда стало известно, что выпуск опытных образцов состоялся еще в январе и в этой партии были фургон и два универсала.
Теперь появились сообщения, что обновленный Lada Largus отправили на зимние тесты в Якутию. Наряду с этим стало известно о том, что недавно на заводе выпустили еще несколько экземпляров модели.
К сожалению никаких подробностей об изменениях пока нет.
Официальная премьера обновленного фургона и пассажирского универсала ожидается в рамках Московского автосалона в августе.
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