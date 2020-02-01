АвтоВАЗ собрал опытную партию обновлённого Lada Largus

При этом в самой компании сборку опытных образцов автомобиля не подтверждают.

О том, что АвтоВАЗ собрал опытную партию обновленного Lada Largus, сообщили журналисты «Российской газеты».

По их информации, несколько экземпляров Lada Largus с приставкой к названию FL сошли с конвейера 30 января. В тот день вазовцы выпустили два пассажирских универсала и один фургон. Эти автомобили пройдут краш-тесты и дорожные испытания.

По предварительным данным, обновленный Lada Largus будет обновлен в фирменном Х-дизайне, за счет чего в автомобиле изменятся бамперы, решетка радиатора, форма капота, боковых крыльев, а вот фары, фонари и пятая дверь изменениям не подвергнутся.

Ожидаются и серьезные обновления в салоне. Также есть предположение, что модель получит выкидной ключ, как у Весты и новые литые колесные диски. В техническом плане изменений не ожидается.