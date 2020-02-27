В РФ с 1 марта заработает ГОСТ на раритетные автомобили

Новый стандарт утвердили еще в конце ноября прошлого года.

Новый ГОСТ 58686-2019 «Транспортные средства раритетные и классические. Историко-техническая экспертиза. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки» будет распространяться не только на раритетные автомобили, так как он еще и затрагивает мотоциклы, прицепы старше 30 лет, а также грузовики, автобусы, прицепы к ним возрастом более 50 лет.

Новый ГОСТ начнет работать с 1 марта. Нововведение позволяет не получать дополнительного разрешения для выезда на дороги общего пользования.

То есть, если раритетный автомобиль соответствует критериям установленным Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», свидетельство о безопасности конструкции ТС и оценка соответствия не требуется.

Машины или другая техника из списка, которые оформлены по ГОСТу станут полноправными участниками дорожного движения.

Как говорится в сообщении Ростандарта, теперь у владельцев раритетных автомобилей появился правовой механизм, который относится ТС к разряду раритетных.

Минпромторг предложил увеличить налог на старые машины.