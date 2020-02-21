Если предложение утвердят, то увеличенный налог на старые автомобили введут уже в следующем году.

Речь идет о машинах, которые имеют класс «Евро-3 и ниже. Минпромторг предложил увеличить налог на старые машины на совещании посвященном обсуждению перспектив развития троллейбусного сообщения в России, пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что это предложение скоро будет направлено в Минтранс. Также предлагается запретить коммерческие автомобили с низким экологическим классом, но запрет хотят ввести через два года.

Стоит отметить, что повышенный налог, если он будет введен, затронет миллионы владельцев, так как только в Москве и области числится 7,6 млн транспортных средств с низким экологическим классом.

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