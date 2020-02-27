Обнародованы цены на полноприводный седан Toyota Camry



Ранее полноприводная модель была доступна только на внутреннем для компании рынке и только для гибридной модификации.

Но скоро в продажу поступит Toyota Camry с полным приводом и обычным ДВС. Toyota назвала цены на Toyota Camry с полным приводом, который предложат в пяти комплектациях.

Минимальная стоимость составляет 26 370 долларов или 1,7 млн рублей. Самый дорогой вариант оценили в 31 405 долларов или 2,1 млн рублей.

При этом на старте продаж будет предлагаться еще и спецверсия с приставкой к названию Paslen. Ее производитель оценил в 28 270 долларов или 1,85 млн рублей.

Полный привод будет доступен для седана с 2,5-литровым ДВС, пару которому составляет восьмискоростной автомат.

Внешне новинка будет отличаться патрубками выхлопной системы и шильдиками. В продажу полноприводный автомобиль поступит весной.

В России стартовали продажи Toyota Camry S-Edition.