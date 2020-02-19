Прием заказов на новинку стартовал в начале февраля, а теперь компания объявила о старте «живых» продаж.
В России начались «живые» продажи Toyota Camry S-Edition
19.02.2020 18:46
12 0
Специальная серия популярного седана предлагается по цене от 2 104 000 рублей.
Новинка отличается особым оформлением кузова и расширенным списком оборудования, тогда как технически ничего не поменялось.
В частности, Toyota Camry S-Edition представлен с 2,0-литровым 181-сильным мотором, работающим с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией.
Более подробно о Toyota Camry S-Edition портал «ТвоёАвто» писал ранее.
Комментарииcomments powered by HyperComments