В России начались «живые» продажи Toyota Camry S-Edition

Прием заказов на новинку стартовал в начале февраля, а теперь компания объявила о старте «живых» продаж.



Специальная серия популярного седана предлагается по цене от 2 104 000 рублей.

Новинка отличается особым оформлением кузова и расширенным списком оборудования, тогда как технически ничего не поменялось.

В частности, Toyota Camry S-Edition представлен с 2,0-литровым 181-сильным мотором, работающим с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Более подробно о Toyota Camry S-Edition портал «ТвоёАвто» писал ранее.