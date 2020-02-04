Спортивная Toyota Camry S-Edition появилась в РФ

Седан Toyota Camry в России появился в новой версии — S-Edition, а это спортивная версия седана, которую можно будет купить за 2 104 000 рублей.



Дилерские центры марки начали прием заказов на Toyota Camry S-Edition. Ее предлагают заказать в черном или двухцветном варианте – черный металлик и белый перламутр.

Отличить седан можно не только по двухцветному исполнению, но также закреплённому на крышке багажника спойлеру, специальным накладкам на бамперах и красным акцентам. Спортивная версия еще получила 18-дюймовые легкосплавные диски и светодиодную оптику.

Под капотом новинки устанавливается 2,5-литровый 181-сильный мотор с шестиступенчатой автоматической трансмиссией.

В салоне Camry S-Edition установили спортивные кресла со вставками красного цвета и прострочкой в тон вставок.

Среди опций в «четырехдверке» стоит выделить бесключевой доступ, камеру заднего вида и «зимний пакет».

Также модель оснастили системой автоматического торможения и автоматического распознавания пешеходов.

Еще есть автоматика переключения дальнего и ближнего света, а также система оповещения о смене полосы движения.